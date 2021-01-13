ALİOĞLU: “ÜRETİM ALTIN ÇAĞINI YAŞAMALI”

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Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Ülkemizde üretimin altın çağını yeniden yaşamamız gerektiğini söyleyen Alioğlu, “24 saatin, 18 saati aktif çalışacak bir iklim içinde yaşıyoruz. Üretimin altın çağını yakalamak zorundayız. Öncelikli olarak kullanıma verilmesi gereken bir su vardır, bu suyun ormanlara ve üretime de etkin bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Bu pandemi bize, kendimize gelmemiz için fırsatlar yaratmıştır. Her krizden fırsatlar yaratmamız gerekmektedir. O yüzden üretime tam olarak destek vermemiz gerekmektedir. Bu ülke kapalı ekonomi ile yönetildiği için, serbest piyasa diye bir şey olamaz” dedi.