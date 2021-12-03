Alişan Şan, adaylık başvurusunu yaptı

Oşan Group Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Şan, geçtiğimiz günlerde Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) aday olacağını duyurmuştu. Şan, adaylık başvurusunu yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Şan, şunları söyledi:

“KKTC'nin teminatı olan Ulusal Birlik Partisi'nin birçok organında onur ve gururla mücadele ettim, geleceğimizin güçlü KKTC ve güçlü Ulusal Birlik Partisi temelleriyle daha güvenli olacağına inandım.

Bu inancım doğrultusunda bizden sonraki nesillere daha güzel bir ülke ve daha güçlü bir devlet bırakma hedefiyle, edindiğim tecrübe ve birikimlerimi Ulusal Birlik Partisi çatısı altında Milletvekili olarak ve halkımıza hizmet ederek devam ettirmek arzusuyla ben de Lefkoşa İlçesi Milletvekili aday adayı oldum.

Bu süreçte bana destek olan ve olacak olan başta aileme, yakın arkadaşlarıma ve tüm sevenlerime şimdiden teşekkürü bir borç bilirim.”