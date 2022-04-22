Alişan Şan: Bu dönemde muhalefet yapması kolay

UBP Milletvekili Şan, hükümet konusunda müzakerelerin bir an önce tamamlanacağına inandığını söyledi ve düşünüyorum, "Bu ikili olur, üçlü olur, mutabık olur, mutabık olmaz ama bizim süratle bu durum içerisinden çıkmamız gerekir" dedi.

"SİYASETİN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM ÜRETMESİ LAZIM"

İnsanların ekonomik sıkıntılar yaşadığına değinen UBP Milletvekili Şan, "Şu an haklımızın, iş dünyamızın, esnafımızın çok ciddi sorunları var ve ben de bir iş insayı. Bu sorunların yaşandığını biliyorum. Esnafın içerisinden halkın içerisinden hiç kopmadım. Sorunları dertleri sıkıntıları birebir dinleyip izliyorum. Bu yüzden siyasetin çok çabuk bu gündeme çözüm üzertmesi gerekiyor. Bu sadece UBP'nin bir sorunu değildir, siyasetin genelinin bir sorunudur" şeklinde konuştu.

"SORUNLARI AY ANAM, VAY ANAM GEÇİREMEYİZ"

Bundan bir süre önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde yangın yaşandığını belirten Şan, "Hepimiz devlet hastanesinde yaşanan bu olayı çok üzülerek dinledik. Oranın sigortası bizim şirketimizin üzerindeydi. O gün hiç birşeye bakılmaksızın halkın ihityacının, Kıbrıs Türkü'nün ihtiyacının ne yönde olduğununu değerlendirerek yönetim bir karar verdi ve süratle tamir işlemlerine, hasarın giderilmesine başlandı. Tamamen boşaltılan devlet hastanesinin yeniden ayağa kalkmasını sağladık. Siyasetin de buna çok hızlı tepki vermesi lazım, bir olaya çözüm üretmesi lazım ay anam vay anam geçiremeyiz. Süratle çözüm üzerilmesi gerekir" dedi.

"BU DÖNEMDE MUHALEFET KOLAY"

Şan ayrıca şunları kaydetti: "Kimin ne söylediğinin elbette önemi var. Ama asıl önemli olan ne yapacağımızdır. Bu dönemde muhalefet yapması kolay, herkes herkesi eleştirebilir, önemli olan yapılacak olandır.

Yoğunlaşılması gereken ne yapılacağıdır. İletişim hatası olayları bu noktaya getirdi. Sonucunun ne olduğunu görmeden iddilar atılması gözü kapalı muhalefet yapmaktır."