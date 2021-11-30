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Alişan Şan, UBP’den aday adayı olacağını duyurdu

Oşan Group Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Şan, UBP milletvekili aday adayı olacağını duyurdu.

30 Kasım 2021 Salı 13:08
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Alişan Şan, UBP’den aday adayı olacağını duyurdu
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Oşan Group Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Şan, Ocak 2022’de gerçekleşecek erken genel seçimleri için Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) milletvekili aday adayı olacağını duyurdu.

ALİŞAN ŞAN KİMDİR?

1978 yılında Lefkoşa’da doğru. İlk öğretimini Gönyeli İlkokulu’nda, orta eğitimini de Türk Maarif Kolefi’nde aldıktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Banka Finans Bölümü mezunu olmuştur. İş yaşamı yanında KKTC’nin daha iyi bir noktaya gelmesi için sivil toplum örgütlerinde önemli görevler alan Alişan Şan;

  • Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyeliği
  • KKTC Sigorta ve Reasürans Şirletler Birliği Yönetim Kurulu üyeliği
  • Beşparmak Düşünce Grubu Kurucu Üyesi
  • Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi Üyeliği
  • Mapfree Yaşam Spor Kulübü Başkanlığı
  • Gönyeli Spor Yönetim Kurulu üyeliği
  • TMK Okul Aile Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Ulusal Brilik Partisi’nde de önemli görevlerde bulunarak partisine hizmet veren Alişan Şan;

  • Parti Meclisi Üyeliği
  • Gönyeli Örgütü Yönetim Kurulu Üyeliği
  • UBP Dış İlişkiler Komitesi Üyeliği görevlerinde yer almıştır.

İş insanı Alişan Şan, otomotiv, sigortacılık, inşaat, ticaret, yazılım ve tarım alanlarında faaliyet gösteren şirket Oşan Group Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir.

İyi derece İngilizce bilen Şan, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

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