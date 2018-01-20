Alkın Cenkçi’nin olayla bağlantısı yok

Diyalog'tan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, Gazimağusa’ya bağlı Vadili ve Paşaköy’de, 2 ayrı ağıldan 20 kuzu çaldıkları öne sürülen Hasan Telsiz ve Osman Gencoğlu hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle Gazimağusa’da mahkemeye çıkarılırken, mesele kapsamında daha önce tutuklanan Alkın Cenkçi’nin olayla bağlantısı olmadığı anlaşıldı. Hırsızlık mal kabulü suçundan yargılanacak olan Cenkçi, dava tebliğinin ardından serbest kaldı.

Polis Subayı olayı anımsattı

Mahkemeye meseleyi aktaran Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis müfettiş muavini Ulaş Ursavaş, zanlıların Paşaköy ve Vadili’de 2 ayrı ağıldan toplamda 20 adet kuzu çaldıklarını ve bu kuzuların bir tanesinin kesilmiş, 19 tanesinin ise canlı olarak bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın henüz tamamlanamadığına dikkat çeken Ursavaş, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların 4 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.