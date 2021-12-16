Alkışlanacak hareket: "Çocuklar sütsüz kalmasın diye..."

Spor camiasının yakından tanıdığı spiker ve köşe yazıları azan Erkut Mahsucu, kendisine ait olan off licence markette güzel bir kampanya başlattı.

Mahsucu, kampanyasını sosyal medya hesabından duyurdu:

“Ben Değirmenlik’te Off Licance sahibiyim

Son zamanlarda artan zamlardan dolayı vatandaşımız zor durumda bu yüzden temel gıda maddelerinden biri olan Koop sütün tarafıma alış fiyatı 11.15 TL dir.

Çocuklar sütsüz kalmasın diye 16 Aralık 16 Ocak tarihleri arasında Koop sütü 11.15 TL den satma kararı aldım”