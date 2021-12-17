Alkışlanacak hareket: "Simidi poğaçayı öğrenci yiyor”

Bilge Tatlı Salonu’nun sahibi Mehmet Bulanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “10 TL’ye simit olmaz” diyerek zamma meydan okudu.
Bulanık, hem simidi hem de poğaçayı öğrenciye 5 TL’den satma kararı aldı.
Bulanık’ın paylaşımı şöyle:
"Öğrencilerimiz Simiti Almakta Zorlanırken
10 TL Simit olmaz.
öğrenciye dokunmayın!!!!
insana değer verin
Bütün ham maddelere Zam aldığımız doğrudur.
Ham maddeye 2 kat zam aldık Tedarikçiler 2 kat üzerine koydular. Bu fırsatçılık
1 öğün simit yiyen öğrenciye bu zam olmaz. Ben kabul etmiyorum, simit ve poğaça bugün itibariyle 5 TL’den satıyorum
Lütfen herkes elini taşın altına koysun
Buna dokunmayın varsın kâr etmeyim
Simiti kim yer parası çıkışmayan
Şubemizde öğrencilerimiz 5 TL alabilir."
Bu paylaşım sonrasında bir çok kişi Mehmet Bulanık’ı kutladı, örnek olmasını diledi.