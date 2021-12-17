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Alkışlanacak hareket: "Simidi poğaçayı öğrenci yiyor”

"Simidi poğaçayı öğrenci yiyor” diyen Bilge Tatlı Salonu’nun sahibi Mehmet Bulanık, “Öğrenciye simidi ve poğaçayı 5 TL’den satıyorum” diyerek böylesi kötü bir dönemde güzel bir örnek oldu

17 Aralık 2021 Cuma 08:41
1201 Okunma
Alkışlanacak hareket: "Simidi poğaçayı öğrenci yiyor”
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Bilge Tatlı Salonu’nun sahibi Mehmet Bulanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “10 TL’ye simit olmaz” diyerek zamma meydan okudu.

Bulanık, hem simidi hem de poğaçayı öğrenciye 5 TL’den satma kararı aldı.

Bulanık’ın paylaşımı şöyle:

"Öğrencilerimiz Simiti Almakta Zorlanırken

10 TL Simit olmaz.

öğrenciye dokunmayın!!!!

insana değer verin

Bütün ham maddelere Zam aldığımız doğrudur.

Ham maddeye 2 kat zam aldık Tedarikçiler 2 kat üzerine koydular. Bu fırsatçılık

1 öğün simit yiyen öğrenciye bu zam olmaz. Ben kabul etmiyorum, simit ve poğaça bugün itibariyle 5 TL’den satıyorum

Lütfen herkes elini taşın altına koysun

Buna dokunmayın varsın kâr etmeyim

Simiti kim yer parası çıkışmayan

Şubemizde öğrencilerimiz 5 TL alabilir."

Bu paylaşım sonrasında bir çok kişi Mehmet Bulanık’ı kutladı, örnek olmasını diledi.

Son Güncelleme: 17.12.2021 09:43
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Bulanık
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