Alkol aldı bıçak çekti

Ülkemize öğrenci olarak gelip kalmakta olduğu yurt da gürültü çıkaran zanlı Onurcan Şimşek kendisini uyaran güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Zanlı suçüstü yakalanmasının üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, zanlının Korkutmak Amacı ile Silah Taşıma, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşken tasarrufunda Silah bulundurmak ve Tecavüz-i Alet Taşımak suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 03 Mayıs tarihinde saat 00.50 raddelerinde Gemikonağı'nda Şht Salahi Mehmet sokak üzerinde yine Doğancı Construction C-Blok No:6'da ikamet etmekte olan Onurcan Şimşek’in (E-25) kanında % 129 mlg alkollü içki tesiri altında yurtta güvenlik görevlisi olarak çalışan Güzelyurt'ta sakin Murat Arslanov'un kendisini gürültü yaptığından dolayı uyardığı gerekçesi ile tasarrufunda bulundurduğu ağız uzunluğu 17 cm kahverengi tahta saplı toplam uzunluğu 30 cm olan bıçağı korkutmak maksadıyla Murat Arslanov'un vücudunun üzerine doğru gelişi güzel salladıktan sonra Arslanov’un konu bıçağı Eren Uğur'un yardımı ile almasına müteakip, olay yerine gelen yine Gemikonağı'nda sakin Oktay Onder’in üzerine doğru yine tasarrufunda bulundurduğu tecavüzkar alet olan siyah kırmızı saplı ağız uzunluğu 13 cm toplam uzunluğu 24 cm olan kumaş makasını karın boşluğuna doğru gelişi güzel sallamak suretiyle korkutmak maksadıyla silah taşıdığını belirtti. Polis, adı edilenin suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, üniversite öğrencisi olan zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı, mahkemeden özür diledi.

Yargıç, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.