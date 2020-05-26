Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı salata!
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı...
En besleyici 20 besin!
En besleyici 20 besin!
Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!
'Yok Artık' dedirtiyor...
Sakın çöpe atmayın
Öyle bir faydası var ki...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş Dönmesinin Nedeni...

Alkol alıp huzursuzluk çıkarttılar

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim zarar, Kavga, Rahatsızlık, Sarhoşluk ve Rahatsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Bezirgân Hamyover, Didar Piriye ve Ruslan Cabarov dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Mayıs 2020 Salı 14:26
755 Okunma
Alkol alıp huzursuzluk çıkarttılar

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim zarar, Kavga, Rahatsızlık, Sarhoşluk ve Rahatsızlık suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Bezirgân Hamyover, Didar Piriye ve Ruslan Cabarov dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, olguları aktardı.  Sensev, Bezirgân Hamyover, Didar Piriye ve Ruslan Cabarov’un Vahim zarar, Kavga, Rahatsızlık, Sarhoşluk ve Rahatsızlık suçlarına methaldar olduklarını belritti. Sensev, 25 Mayıs 2020 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Surlariçi - Lefkoşa’da, Girne Kapısı mevkiinde, Vakıflar Sokak üzerinde Lefkoşa’da sakin, Bezirgân Hamyover, Didar Piriye ve Ruslan Cabarov bir taraf olup Abdülhamit Şanverdi ve eşi Zehra Kılıç ile aralarında çıkan sözlü tartışma nedeniyle birbirlerinin muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak sureti ile bir kavgada yer aldıkları esnada Abdülhamit Şanverdi’nin burnunu elleri ile yumruk atmak sureti ile kırmak sureti ile vahim zarara uğrattıklarını belirtti. Sensev, ayni gün zanlıların mahkeme emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Sensev, Abdülhamit Şanverdi’nin burnunu hangi zanlının araştırılacağını belirtti. Alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyleyen Sensev, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Şemsi Adsiz 2020-05-26 14:48:41

Hangi ülkeden geldilerse ger postalayın.KKTC bunlar gibilerden bıkmıştır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Şemsi Adsiz 2020-05-26 14:49:02

Hangi ülkeden geldilerse ger postalayın.KKTC bunlar gibilerden bıkmıştır.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
u 2020-05-26 16:31:59

ülkede en son eport ne zaman yapılmış kim bilir.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Xyz 2020-05-26 17:25:15

Ya çeçen ya rus itleridir

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nil Pınar 2020-05-26 18:08:54

Yeter artık!! Kendi ülkemizde huzurumuz kalmadı!!!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
PASHA PAŞA PAŞA UYARDI!
PASHA PAŞA PAŞA UYARDI!
Hayvancılık Dairesi uyardı
Hayvancılık Dairesi uyardı
Anlaşmanın içeriği açıklandı
Anlaşmanın içeriği açıklandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim