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Alkol başına dert açtı

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:18
Alkol başına dert açtı

Kamalı Haber

Lapta’da aşırı alkol tesiri altında balkon penceresi açık olan bir bungalov’a giren Murat Tezer, evde uyuyan genç kızın çığlık atması üzerine olay yerinden kaçtı. Zanlı incelenen kamera görüntülerinden tespit edilmesinin ardından tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Barış Dolmacı, zanlının “Mülke tecavüz”, “Sarhoşluk ve rahatsızlık” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Barış Dolmacı, zanlının aşırı alkol tesiri altında, önceki gün sabah saat 05.45 sıralarında B.T. isimli kadının kaldığı eve girdiği esnada kiracının fark etmesi üzerine evden kaçtığını söyledi. İncelenen kamera görüntülerinde, zanlının tespit edilerek yakalandığını kaydeden Dolmacı, zanlının aşırı alkol tesiri altında, içkisi bittiği için eve girdiği yönünde ifade verdiğini kaydetti. Zanlının 1 yıldır ülkede çalışma izinli olarak kaldığını kaydeden Dolmacı, Tezer’in yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL şahsi kefalet senedi imza edip serbest bırakılmasına karar verdi.

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