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Alkol etkisi altında eski eşinin evini bastı

Mağusa’da eski eşine ait eve izinsiz girip hakaret ederek televizyonu kırıp sokak ortasında bağırıp çağıran K.C.C tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

02 Aralık 2020 Çarşamba 15:22
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Alkol etkisi altında eski eşinin evini bastı

Mağusa’da eski eşine ait evin kapısını kırıp içeriye girerek 2 yıl önce boşandığı eski eşine hakaret ederek evdeki televizyonu da kıran ve sokak ortasında bağırıp çağıran K.C.C  suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı “Geceleyin ev açma”, “Mülke tecavüz”, “Kasti hasar”, “Sarhoşluk”, “İtalei lisan”, “Rahatsızlık”  ve “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlamaları ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Suçlarını kabul eden zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayıp seyahat belgelerine el konulması, 4 bin TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

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