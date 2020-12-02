Alkol etkisi altında eski eşinin evini bastı

Mağusa’da eski eşine ait evin kapısını kırıp içeriye girerek 2 yıl önce boşandığı eski eşine hakaret ederek evdeki televizyonu da kıran ve sokak ortasında bağırıp çağıran K.C.C suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı “Geceleyin ev açma”, “Mülke tecavüz”, “Kasti hasar”, “Sarhoşluk”, “İtalei lisan”, “Rahatsızlık” ve “Uygunsuz tavır ve hareket” suçlamaları ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Suçlarını kabul eden zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayıp seyahat belgelerine el konulması, 4 bin TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest bırakılmasına emir verdi.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI