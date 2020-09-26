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Alkol tesiri altında kaza yaptı

Mağusa’da kullanımındaki araç ile kavşağa çarparak trafik kazası yapan 23 yaşındaki Tolga Özyürekliler’in 202 promil alkollü olduğu tespit edildi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 11:13
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Alkol tesiri altında kaza yaptı

Mağusa’da trafik kazası yapan GD 944 plakalı araç sürücüsü 23 yaşındaki Tolga Özyürekliler’in alkol tesiri altında araç kullandığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, 26 Eylül 2020 tarihinde saat 00:45 raddelerinde Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzerinde Gazimağusa istikametine doğru %202 mlgr alkol tesiri altında seyreden İnönü'de sakin Tolga Özyürekliler’in yönetimindeki GD 944 plakalı salon aracı ile Hurmalı kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kavşağın bordür taşlarına sağ ön tekeri ile çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu şans eseri yaralanan olmadı. 

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