Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi sona erdi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde “Tedavide Alternatif Yaklaşımlar: Yeni Umutlar” sloganıyla gerçekleşen “KKTC Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi”, yapılan kapanış oturumuyla sona erdi.

Başbakanlk’tan verilen bilgiye göre, Acapulco Otel’de 4 gün boyunca devam eden 33 panelin gerçekleştirilip 132 bilimsel çalışmanın ortaya konulduğu Kongrenin kapanış oturumu ve ödül töreni gerçekleştirildi. Kapanış oturumunda Kongreye katkı koyanlara teşekkür belgeleri ve plaketler takdim edilirken, ayrıca en iyi üç bilimsel araştırmaya da ödül takdim edildi.

Uyuşturucu konusunda son dönem tedavileri, rehabilitasyon çalışmalarının ele alındığı kongrede, sadece alkol ve uyuşturucu değil, kumar, internet ve sigara bağımlılığı da konuşuldu.

Sadece tıbbi gelişmeler değil, sinema ve bağımlılık, müzik ve bağımlılık, bağımlılıkta sanatla tedavi de ele alındı. Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde 86’sı sözel, 44’ü poster olmak üzere 132 bilimsel araştırma bildirisi sunuldu.

Kapanış oturumunda konuşan Kongre Başkanı ve YDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, kongreye 1 yıllık sürede hazırlandıklarını belirterek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kongreye, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun yapısal olarak koyduğu büyük bir katkı olduğunu belirten Çakıcı, YDÜ olarak kendilerinin ise akademik olarak katkı yaptıklarını ifade ederek, katılan herkese teşekkür etti.

Mehmet Çakıcı, Türkiye ve KKTC’den katılımcılarla düzenlenen kongrede yeni tedavilerin ve yeni ilaçların masaya yatırıldığını belirtti.

Çakıcı, 1996’ya göre liselerde madde kullanımının üç kart artarak, yüzde 6’’ya çıktığını kaydetti. Çakıcı, halk arasında deneme oranının ise yüzde 3’ten 9’a çıktığını, ilkokulda deneme oranının yüzde 2 ve ilk deneme yaşının ise 11’e indiğini vurguladı.

Anadolu Psikiyatri Dergisi’nin bir ek sayı yayınlayarak 32 çalışmaya yer verdiğini kaydeden Çakıcı, Kıbrıs Türk Psikiyatri Psikoloji Dergisinin de bin kelimelik tam metin 25 çalışmaya yer verdiğini söyledi.

Kongreye sunulan bildirilen bilimsel dergilerde yayınlanmasının önemine de dikkat çeken Çakıcı, katılımdan ve bilimsel anlamda çok değerli çalışmalar ortaya konulmasından dolayı çok gururlu olduklarını vurguladı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise, 4 gün boyunca bilimsel anlamda müthiş bir kongreye imza attıklarını vurgulayarak, ortaya konulan birbirinden değerli bilimsel çalışmaların tedavi ve rehabilitasyon konusunda bundan sonra yürütecekleri çalışmalara önemli ışık tutacağını söyledi.

“Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu olarak göreve gediğimiz günden bu yana bütün çalışmalarımızı bilimsel veriler üzerine yürüttük, belki devletin en küçük birimiyiz ama her zaman gururla söylediğim bir şey var.

Devletin en fazla bilimsel çalışma yapan kurumuyuz. Görevimizin ve sorumluklarımızın çok ağır olduğunun bilincindeyiz. Sadece kongreler bilimsel çalışmalar değil önleme, eğitim çalışmaları, yasal alt yapının oluşturulması, toplumdaki ön yargıların giderilmesi gibi çok ağır sorumluluklarımız var. Toplumun madde bağımlılarına karşı olan bakış açılarını değiştirmek hiçte kolay değil. Bizim kapımızı çalan yüzlerce anne ve çocuk var.

Biz dünyanın en iyi rehabilitasyon merkezini yapalım orada tedavi ve rehabilite edelim ‘biz o çocukları toplum olarak içimize almaya hazır mıyız değil miyiz?’ Bunun cevabının “evet”e getirirsek biz mücadelede başarılı olabiliriz. Cevabının hayır olduğu sürece daha fazla çocuğumuzu kaybetmeye mahkumuz” dedi.

Bunu başarabilmenin yolunun da bilimsel çalışmalar çerçevesinde belirlenmesi gerektiğini kaydeden Karaokçu, Komisyon olarak tüm toplumun bilinçlendirilerek madde bağımlısı çocuk ve gençlerin toplumdan dışlanmasının önüne geçilmesine yönelik çalışmalara büyük ağırlık vereceklerinin altını çizdi.

KKTC Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’nde 132 bilimsel araştırma arasından finale kalan 14 bilimsel araştırma jüri tarafın değerlendirildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından ödüller de kapanış oturumunda takdim edildi.

Buna göre Birincilik Ödülü, “Bağımlılığa Karşı Duyarlı Mı Doğulur, Duyarlı Mı Olunur? Kardeşler İle Yapılmış Bir Dtg Çalışması” ile Hakan Kayış ve arkadaşlarının oldu.

İkincilik Ödülünü ise “Eroin Bağımlılarında Yüksek Yoğunluklu Aralıklı Egzersinin Sitokin Düzeyleri Ve Klinik Seyir Üzerinde Etkileri” çalışması ile Pelin Taş Durmuş ve arkadaşları kazandı.

“Madde Kullanım Bozukluğu Olanlara Yapılan Toplumsal Damgalamayı Azaltmada Bir Müdahale Programının Sonuçları” çalışmasıyla Demet Atlam ve Hakan Coşkunal’a üçüncülük ödül getirdi.

(BRT/MAIL)