Alkollü adam çocuğu kandırmaya çalıştı

Kenan Öğüt isimli bir Alayköy sakini bugün oğlunun yaşadığı ürkütücü olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

"Alayköylüler Dikkat" başlığıyla oğluyla kendisinin bir fotoğrafını paylayan Kenan Öğüt, yaşılanları polise aktardıkları bilgisini verdi.

İşte o paylaşım

"ALAYKÖYLÜLER DİKKAT

Alayköy'e gelip yerleşenlerin sayısı çok arttı. Kimin ne olduğu belli değil her kesimden insan doldu.

7 yaşındaki oğlum evin arkasındaki köpeğe mama vermek için çıktı orda köpekle biraz oynamak istemiş oraya yeni gelen terbiyesiz oğlumu "eve gel de konuşalım" diyerek çağırmaya çalışmış alkollü birde. Gelmeyince de sinirlenmiş. Çocuk korkudan eve geldi olanı anlattı. Beynimden kaynar sular döküldü konuşmaya gittim, terbiyesize konuyu anlatınca şiddetlendi hemen. Ufak bir laf kavgasından sonra polisi aradım. Polisler gereğini yaptı teşekkür ederim.

ÇOCUKLARIMIZI DEVAMLI TEMBİHLİYELİM BİRİ ÇAĞIRDIĞINDA GİDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ BİLSİNLER. HELEDE BU ZAMANDA KİMİN NE OLDUĞU BELLİ DEGİLKEN.

BİLGİLENDİRME AMAÇLI PAYLAŞALIM LÜTFEN"

KAYNAK : SES KIBRIS