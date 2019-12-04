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Alkollü adam dehşet saçtı!

04 Aralık 2019 Çarşamba 18:03
Alkollü adam dehşet saçtı!

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da alkol tesiri altında komşusu ile kavga edip önce av tüfeği, sonra bıçakla dehşet saçan zanlı Erdem Sönmeyen tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Erginsoylu, yeminli şahadet verdi. Polis, huzurda bulunan zanlı Erdem Sönmeyen’in 03 Aralık 2019 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen "Kanunsuz Ateşli silah taşıma, tasarruf, kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma, tasarruf, Dehşet yaratmak için silah taşımak, yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Kasti Hasar, Kavga, Sarhoşluk, Rahatsızlık" suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 03 Aralık 2019 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gönyeli'de Asmalı Evler Sokak'da no 23 adresinde ikamet etmekte olan Erdem Sönmeyen’in nefesinde %168 alkollü içki tesiri altında komşusu olan Mehmet Ali Ergün ile aralarında ikametgâhtaki elektrik sayacının tarafını değişmediği gerekçesi ile çıkan tartışma sonucunda umumi bir yer olan yol içerinde birbirlerine vurarak bir kavgada yer aldıktan sonra Erdem Sönmeyen’in tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı 12 kalibre av tüfeğini üzerine doğrulmuş ardından av tüfeğinin elinden alınmasına müteakip evden almış olduğu bıçağı yine Mehmet Ali Ergün'e dehşet yaratmak için gelişigüzel sallayarak başından sağ omzundan ve alın kısmından yaraladığını anlattı. Polis, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi.  Zanlının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Poliklinik kısmında memur olarak çalıştığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının tutuklu yargılanması gerekmediğini belirterek yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Alkollü
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