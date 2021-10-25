Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da meydana gelen "Ciddi darp”, “İtale-i lisan”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır ve hareket" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı G.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğcan Kırgeç olayla ilgili bulguları aktardı.

Kırgeç, huzurda bulunan zanlının "Ciddi darp”, “İtale-i lisan”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır ve hareket" suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 24 Ekim 2021 tarihinde, saat 00.45 raddelerinde Lefkoşa’daki ikametgâhın salon kısmında, başka ev kiralayıp kalmak istediği gerekçesiyle eski eşi ile zanlı arasında yüzde 350 promil alkol tesiri altında olduğu bir sırada tartışma yaşandığını belirterek, zanlının daha sonra eski eşini sağ elini cırmalayarak ve her iki eliyle sağ elinden geriye doğru ittirerek ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti.

Zanlının daha sonra ikametgâhın dışına çıkarak umumi bir yer olan sokak içerisinde her iki kolunu sağa sola uygunsuz bir şekilde salladığını ve elleriyle söz konusu ikametgâhı gösterip uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu dile getiren Kırgeç, yüksek sesle müştekiye küfür ettiğini ifade etti.

Polis memuru Kırgeç, zanlının rahatsızlık çıkarmasının ardından olay yerine gelen polis ekibine de küfürler savurup “İtale-i lisan” suçunu işlediğine işaret ederek, zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığına dikkat çekti.

Müştekinin aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini söyleyen Kırgeç, vücudunda darp ve cebir izine rastlandığını anlattı.

Kırgeç, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, davaları görüşülünceye dek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL tutarında nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.