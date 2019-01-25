Alkollü adam ve arkadaşları olay çıkardı!

24.01.2019 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde, D.A.S.(E-41), 150 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada, yanında bulunan arkadaşları N.S.(K-40) ve G.H.(K-20)’ye laf attığı gerekçesiyle ismi henüz tespit edilemeyen erkek bir şahıs ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurmak suretiyle kavga edip yüksek sesle bağırıp çağırarak suretiyle de rahatsızlık çıkardı.
D.A.S.(E-41), N.S.(K-40) ve G.H.(K-20) tutuklandı.
Olaya karışan erkek şahıs ise aranmaktadır. Soruşturma devam ediyor