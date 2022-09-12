Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Uyuşturucu zanlısı, Cezaevi'ne gönderildi!
Park yeri kavgası mahkememe son buldu
Park yeri kavgası mahkememe son...
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Husumetlisinin kafasını kırdı, tutuklandı!
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Polis denetiminde aracında bıçak çıktı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
Konyak hırsızı cezaevini boyladı
banner107
Flaş Haber
Bu tarih ve saatlere dikkat!
Kapat

Alkollü araç kullananlar yandı!

Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüler, yandı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 20:22
257 Okunma
Alkollü araç kullananlar yandı!


Asgari ücretin brüt 9 bin 885 TL’den yükselmesiyle birlikte “alkollü içki ve uyuşturucu madde tesiri altında” araç kullanan sürücülere uygulanan cezalar şöyle…

Araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki, veya idrarındaki alkol oranının 50 mlgr ile 100 mlgr arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi (51 mlgr ve100 mlgr dahil)  durumunda 4942 TL 50 kuruş para cezası uygulanıyor. Ayrıca 100 ceza puanı kesiliyor.

Araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki veya idrarındaki alkol oranının 100 mlgr’ı aştığı halde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi (101 mlgr ve yukarısı) durumunda ise 9885 TL cezai işlem uygulanıyor. Ve 100 ceza puanı kesiliyor.

Öte yandan makul bir sebebi olmadan yeterli teçhizatın bulunduğu en yakın polis karakoluna gitmeyi veya yeterli nefes örneği vermeyi reddeden sürücülere ise 9885 TL cezai işlem uygulanıyor. Ve 100 ceza puanı kesiliyor.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Trafik Şube ekipleri ise gerçekleştirdikleri denetimlerde alkollü araç kullanan sürücülere geçit vermiyor.

Kaynak: Haber Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
Alkollü Araç SürücüsüTehlikeTrafik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhaceret Dairesi Müdürü Erhan Akar oldu
Muhaceret Dairesi Müdürü Erhan Akar oldu
CTP PM toplandı
CTP PM toplandı
Mehmet Otçuoğlu hayata gözlerini yumdu
Mehmet Otçuoğlu hayata gözlerini yumdu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim