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Alkollü grup olay çıkardı!

24 Mayıs 2019 Cuma 12:56
Alkollü grup olay çıkardı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 01:45 sıralarında Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir restoran içerisinde, alkollü içki tesiri altında bulunan A.K.(E-39), T.S.(E-27) ve U.E.(E-23) aralarında çıkan tartışma sonucu Mehran Hussain KHATTAK ve Abu SUFYAN’ın vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup adı edilenleri darp ettikleri sırada, Abu SUFYAN’ın burun kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.(BRT/PGM)

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Anahtar Kelimeler:
Alkollü Grup
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