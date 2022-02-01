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Alkollü İçki Satış Ruhsatını Yenilemek İsteyenlere Duyuru

Lefkoşa Kaymakamlığı, Alkollü İçkiler Yasası uyarınca, 2022 yılı alkollü içki satış ruhsatını yenilemek isteyenlerin 28 Şubat’a kadar Kaymakamlığa müracaat etmesi gerektiğini duyurdu.

01 Şubat 2022 Salı 16:06
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Alkollü İçki Satış Ruhsatını Yenilemek İsteyenlere Duyuru
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Kaymakamlık’tan verilen bilgiye göre, ruhsatları olan kişilerin satış ruhsatlarını yenilemesi için müracaat etmedikleri takdirde ruhsatlarının yenilenmeyeceğini bildirdi.
Başvuru dilekçesi yanında talep edilen belgeler şunlar:
“Gerçek ve tüzel kişilerden yazılı başvuru (müracaat formu Kaymakamlık’tan temin edilecek), işletme sahibinin kimlik kartı fotokopisi veya tüzel kişi ise onay belgesi, işyeriyle ilgili koçan veya kira sözleşmesi (kira ise Gelir ve Vergi Dairesi’den onaylanmış sözleşmede alkollü içki satışı yapabileceği hususunda madde bulunması ve verilecek izin süresini kapsayacak zaman diliminde geçerli olması işyerinin bina ruhsatı bulunmalı ve herhangi bir kaçak yapı olmamalıdır), bağlı olduğu belediyedeb alınan 2022 yılı işletme izni belgesi, Çalışma Dairesi’nden tescil belgesi, Gelir ve Vergi Dairesi’nden alınacak Vergi Güvenlik Belgesi, 2021 yılı Alkollü İçki Ruhsatı”

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