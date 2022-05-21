Alkollü sürücü 3 kişiye çarptı

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

21.05.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa’da DAÜ kampus alanı içerisinde, Mimar Sinan Caddesi üzerinde Kazmaier Ali RIZA (E-20), 119 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NZ 647 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru süratli ve tehlikeli bir şekilde seyir ettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol içerisinde kontrolsüzce savrulup yolun sağında bulunan kaldırıma çıkarak o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak bulunan Aleyna ŞENGÜRLE (K-22), Abdulmalık Adeolu MOLUMO (E-21) ve Mohammad MAHDI (E-23)’ye çarpmıştır. Çarpmaya müteakip yoluna devam eden NZ 647 plakalı araç yol kenarında bulunan selvi ağacına çarparak durmuştur. Kazada yaralanan yayalar Gazimağusa Devlet Hastanesinde kaldırılmış olup, Abdulmalık Adeolu MOLUMO sağ ayak kaval kemiğinde, Mohammad MAHDI ise sol bacak kaval kemiğinde kırık teşhisi ile Cerrahi Serviste müşahede altına alınırlarken, kazada hafif yaralanan Aleyna ŞENGÜRLE ile araç sürücüsü Kazmaier Ali RIZA yapılan tedavilerinin ardından taburcu olmuşlardır. Araç sürücüsü Kazmaier Ali RIZA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.