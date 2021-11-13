Künye
Kıbrıs 12
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Toz duman oldular!
Toz duman oldular!
37 suç kaydı varmış
37 suç kaydı varmış
Goodluck cezaevine gönderildi
Goodluck cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
Sapık cezaevine gönderildi
İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa 1 Gün Tutukluluk
İranlıyım Diyen Nijerya Uyruklu Şahsa...
banner107

Alkollü sürücü çöp kamyonuna çarptı

13 Kasım 2021 Cumartesi 09:06
377 Okunma
Alkollü sürücü çöp kamyonuna çarptı
banner108

Gece saat 03.30 raddelerinde Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi boyunca ES 196 plakalı salon aracı güney istikametine doğru %165 mlg alkollü içki tesiri altında dikkatsiz bir şekilde kullanan Lefkoşa’da sakin Panashe Musa MANGUNDHLA (E-25) seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan IQOS isimli dükkan önüne geldiğinde o esnada çöpleri toplamak için yol içerisinde durmakta olan Lefkoşa Türk Belediyesine ait NV 533 plakalı çöp kamyonunun arka sol kısmına aracının ön sağ kısmı ile çarpmıştır.

Çarpma sonucu sola doğru savrulan ES 196 plakalı araç kaldırım üzerinde durmakta olan büyük boy çöp bidonuna çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile sola doğru savrulan çöp bidonu IQOS isimli dükkanın ön kısmında bulunan cama çarpıp camın kırılmasına neden olmuştur. Araç sürücüsü aracı kaza yerinde bırakıp ayrıldıktan sonra saat 04:30’da tespit edilmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Son Güncelleme: 13.11.2021 10:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamide Yeşiladalı hayatını kaybetti
Hamide Yeşiladalı hayatını kaybetti
Meclis Genel Kurulu güvenoylaması için bugün olağanüstü toplanacak
Meclis Genel Kurulu güvenoylaması için bugün olağanüstü toplanacak
Zeytin ağacına çarparak durabildi
Zeytin ağacına çarparak durabildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim