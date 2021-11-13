Alkollü sürücü çöp kamyonuna çarptı

Gece saat 03.30 raddelerinde Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi boyunca ES 196 plakalı salon aracı güney istikametine doğru %165 mlg alkollü içki tesiri altında dikkatsiz bir şekilde kullanan Lefkoşa’da sakin Panashe Musa MANGUNDHLA (E-25) seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan IQOS isimli dükkan önüne geldiğinde o esnada çöpleri toplamak için yol içerisinde durmakta olan Lefkoşa Türk Belediyesine ait NV 533 plakalı çöp kamyonunun arka sol kısmına aracının ön sağ kısmı ile çarpmıştır.

Çarpma sonucu sola doğru savrulan ES 196 plakalı araç kaldırım üzerinde durmakta olan büyük boy çöp bidonuna çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile sola doğru savrulan çöp bidonu IQOS isimli dükkanın ön kısmında bulunan cama çarpıp camın kırılmasına neden olmuştur. Araç sürücüsü aracı kaza yerinde bırakıp ayrıldıktan sonra saat 04:30’da tespit edilmiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı.