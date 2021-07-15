Alkollü sürücü dehşet saçtı

Gece sokağa çıkma kısıtlamasının da olduğu saatlerde 228 promil alkollü içki tesiri altındaki 24 yaşındaki Eyyüp Tacettin Donat, önce demir korkuluklara çarptı sonrada yoluna devam edip kaldırımın üzerindeki park halinde bulunan motosiklete çarptı.
Hızını alamayan alkollü sürücü bir işletmenin merdiven basamaklarına çarpıp savrulduktan sonra çöp bidonuna çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü hastanede müşade altına alındı...
Olay yerine gelen Lefkoşa Trafik Tahkikat Ekipleri ve Amiri Mehmet Özatılgan Geniş çaplı incelemelerde bulundu...