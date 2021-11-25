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Alkollü sürücü dehşet saçtı!

Girne'de yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı...

25 Kasım 2021 Perşembe 08:21
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Alkollü sürücü dehşet saçtı!
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Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün saat 04:30 raddelerinde Girne’ de Dr.Fazıl Küçük caddesi üzerinde güney istikametine doğru alkollü içki tesiri altında (127 mlgr) seyreden Tatlısu’ da sakin Ahmet YOSMA (E-19) yönetimindeki MG 658 plakalı Volkswagen marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce Liman çemberine giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip çemberi çevreleyen Girne Belediyesine ait bordür taşlarına aracının sağ ön kısmı ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan MG 658 plakalı araç yolun solundan yoldan çıkıp Uğur Mumcu caddesi No:20 adresine ait ikametgahı çevreleyen taş duvara, demir korkuluklara ve tahta korkuluklara aracın ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu MG 658 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Girne’ de sakin Janara KASYMKULOVA (K-22) yaralanarak Girne Akçiçek hastanesine kaldırılıp acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındı

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