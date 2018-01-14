Alkollü sürücü dehşet saçtı

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre, Girne Anayolu 3-4 km'leri arasında, önceki akşam saat 23:00 sularında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hüdaverdi Zorel’in yönetimindeki NM 843 plakalı salon aracı 322 mlgr alkollü içki tesiri altında dikkatsizce Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Erkin Koç yönetimindeki CP 614 plakalı salon aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada hafif şekilde yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardına müşahede altına alındılar.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.