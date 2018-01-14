Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114645
ALTIN
161.296
DOLAR
3.7498
STERLİN
5.1444
EURO
4.5487
Sürekli aç olmanızın 6 nedeni
Sürekli acıkmanızın nedeni bu olabilir!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Çocuğunuza abartılı doğum günleri yapmayın!
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
Her 4 çalışandan birinde görülüyor
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...

Alkollü sürücü dehşet saçtı

Lefkoşa-Girne anayolunda önceki akşam meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

14 Ocak 2018 Pazar 12:09
Alkollü sürücü dehşet saçtı
banner10

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre, Girne Anayolu 3-4 km'leri arasında, önceki akşam saat 23:00 sularında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 

Kaza, Hüdaverdi Zorel’in yönetimindeki NM 843 plakalı salon aracı 322 mlgr alkollü içki tesiri altında dikkatsizce Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Erkin Koç  yönetimindeki CP 614 plakalı salon aracın arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi. 

Kazada hafif şekilde yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardına müşahede altına alındılar. 

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok yağış Güzelyurt’ta kaydedildi
En çok yağış Güzelyurt’ta kaydedildi
Alayköy'de hırsızlık!
Alayköy'de hırsızlık!
Haspolat’ta uyuşturucu!
Haspolat’ta uyuşturucu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim