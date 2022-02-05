Alkollü sürücü dehşeti!

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

05.02.2022 tarihinde saat 00:45 raddelerinde Hamitköy’de Atatürk Caddesi boyunca HB 860 plakalı salon aracı % 170 mlg. alkollü içki tesiri altında sol güney istikametine doğru kullanan Murat KÖRKEN (E-33) yol üzerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağında bulunan Trafik ışıklarına geldiğinde tarafında kırmızı ışık yandığı halde kırmızı ışığa riayet etmeden dikkatsiz bir şekilde çembere giriş yapması sonucu, o esnada sağından Mağusa istikametine doğru soldan ikinci şerit içerisinde seyreden ve tarafında yeşil ışık yandığı için düz yoluna devam eden Murat MERT (E-31) yönetimindeki HA 079 plakalı salon aracın sol ön kısına aracının ön sağ kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HB 860 plakalı araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir .