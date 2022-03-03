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Alkollü sürücü durağa daldı

Lefkoşa'da alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı.

03 Mart 2022 Perşembe 09:04
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Alkollü sürücü durağa daldı
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Polisten verilen bilgiye göre kaza, 02.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldi.

96 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü 24 yaşındaki Hasan Furkan Karakuş, yönetimindeki "LE 802" plakalı araçla batı istikametine ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yolun solundan çıkarak kaldırıma çarpan araç, ardından kaldırım üzerinde bulunan Lefkoşa Türk Belediyesi'ne ait yolcu durağına çarptı.

Kazada, araçta yolcu bulunan 25 yaşındaki Mustafa Doğuş Arıkan, hafif yaralı olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde müşaade altına alındı. 

Kemeri bağlı olduğu belirtilen sürücü Hasan Furkan Karakuş ise, kazayı yara almadan atlattı.

Araçta 25 bin TL, durakta ise 20 bin TL'lik zarar tespit edildi.

Polisin kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

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