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Alkollü sürücü hakimiyeti kaybetti!

04 Eylül 2022 Pazar 09:58
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Alkollü sürücü hakimiyeti kaybetti!


Bugün saat 00:20 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde, NA 894 plakalı araç sürücüsü Ahmet Uçar (E-22), 138 mlgr alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş gelişi ayıran orta refüj bordür taşlarına ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerine gelen 112 acil sağlık servisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor…

Anahtar Kelimeler:
KazaTarfik Kazası
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