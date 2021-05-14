Alkollü sürücü kaza yaptı

BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI
Alkollü Muhammet kaza yaptı
245mg alkollü içki tesiri altında araç kullanan Muhammed Tayyab Nawaz kaza yaptı
Lefkoşa- Girne anayolunun 5-6. kilometreleri arasında dün akşam saat 21.45 sıralarında Girne’de sakin Muhammed Tayyab Nawaz (E-28) 245mg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki CM 428 plakalı araç trafik kazası yaptı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Nawaz dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine doğru yolun sol tarafından çıkarak toprak sete çarptı.
Kaza sonucu araç sürücüsü hafif yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.