Alkollü sürücü kaza yaptı

16.10.2021 tarihinde, saat 01:20 raddelerinde Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde 3 şeritli yolda soldan 1. Şerit içerisinde % 96 Mlg alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LL 569 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Mehmet GALİP (E-27) seyretmekte olduğu yolun sağ kısmında bulunan Lefkoşa TC Büyük Elçiliği önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırıma aracının sol ön kısmı ile çarparak kaldırım üzerine çıkıp metal trafik lambası direğine yine aracının sol ön kısmı ile çarpıp önü batı istikametine bakar vaziyette durmuştur. Kazada yaralanan olmamıştır.