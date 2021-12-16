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Alkollü sürücü kaza yaptı!

Girne'de yaşanan kazada 2 kişi yaralandı...

16 Aralık 2021 Perşembe 14:36
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Alkollü sürücü kaza yaptı!
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Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

16.12.2021 tarihinde, saat 01:00 raddelerinde, Girne-Alsancak çevreyolu 6-7 kilometreleri arasında Girne istikametine doğru dikkatsizce 150 mlg alkollü içki tesiri altında seyreden Usama HAFEEZ (E-31), yönetimindeki JR 105 plakalı salon araç sürücüsü çembere giriş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sol tarafından çıkarak yol kenarında bulunan bordür taşlarına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra ileri doğru savrularak yolun kuzey kısmında bulunan 15 metre derinliğindeki ağaçlık alana savrularak sağ yan kısmı üzerinde durmuştur. 
Kazada araç sürücüsü Usama HAFEEZ ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Umme Habliba JAJ (K-26) hafif yaralanarak kaldırılmış oldukları Girne Akçiçek Hastanesi Acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alınmıştırlar . Tahkikat devam eder.

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