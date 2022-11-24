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Alkollü sürücü kaza yaptı!

Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.

24 Kasım 2022 Perşembe 21:08
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Alkollü sürücü kaza yaptı!



24.11.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde, Yüksel YÜKSELIŞ (E-34), 156 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HS 153 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru  dikkatsizce seyrettiği sırada  seyretmekte olduğu yolun üzerinde bulunan Ctroen ışıklarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp orta refüjü aşıp karşı şeride geçmesi sonucu  o esnada karşı istikametten çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde seyretmekte olan Ozan BEYSAN (E-49) yönetimindeki NB 390 plakalı salon araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞATrafik Kazası
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