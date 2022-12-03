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Alkollü sürücü kaza yaptı...

Cengizköy'de kaza...

03 Aralık 2022 Cumartesi 10:31
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Alkollü sürücü kaza yaptı...



Polisin açıklaması şu şekilde:

03.12.2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Cengizköy’de Cemal Eruç Caddesi üzerinde T. D. (E-23), % 117 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GM 944 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak yolun ve banketin dışında bulunan boş alan içerisindeki bordür taşlarına çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan şahıslar itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldıktan sonra kazada hafifi şekilde yaralanan araç sürücüsü T. D. ile araçta yolcu olarak bulunan M. K. (E-21) ve, kazada ağır yaralanan yine ayni araçta yolcu olarak bulunan Mücahit H. E. (E-20) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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