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Alkollü sürücü kaza yaptı! Araç takla attı...

Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda alkollü sürücü kaza yaptı.

18 Aralık 2022 Pazar 12:27
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Alkollü sürücü kaza yaptı! Araç takla attı...



Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

17.12.2022 tarihinde, saat 21:15 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 17’inci   kilometresi üzerinde, S.O.K (E-31) yönetimindeki JJ 350 plakalı araç ile %216 mlgr. alkollü içki tesiri altında Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve konu mahalde bulunan bir ikametgahın bahçe duvarına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle, söz konusu araç bir takla atıp sol yan kısmı üzerinde durmuştur.Kaza sonucu yaralanan S.O.K kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanasi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
AlkolKazaTrafik Kazası
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