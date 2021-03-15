Alkollü sürücü kaza yaptı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; saat 01:30 raddelerinde Güzelyurt-Lefke anayolu boyunca DF 536 plakalı salon aracı batı istikametine doğru %136 Mlgr alkollü içki tesiri altında dikkatsiz bir şekilde kullanan Yeşilyurt’ta sakin Yunus Çağlayan (E-23) seyir istikametine göre yolun sağında bulunan 2. Selim öğrenci yurt binası önüne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağından yoldan çıkarak yurt binasını çevreleyen bahçe tellerine çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.