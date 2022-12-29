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Alkollü sürücü kaza yaptı; yaralı var

Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

29 Aralık 2022 Perşembe 11:19
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Alkollü sürücü kaza yaptı; yaralı var



Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde, bugün saat 04:30 sıralarında, Yunus Emre ŞEHİRLİ (E-23) 126 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MU 248 plakalı araç ile kuzey batı istikametine doğru seyrettiği sırada Arabacıoğlu Sokak yol kavşağına geldiğinde, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönüşe geçen Gülcan GEZER (K-53) yönetimindeki EF 446 plakalı salon aracı dikkatsizce geçmeye çalışması sonucu, söz konusu aracın sağ yan kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle, MU 248 plakalı araç yolun sağında bulunan bir iş yerinin merdiven basamaklarına çarpıp durdu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan EF 446 plakalı araç sürücüsü Yunus Emre ŞEHİRLİ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinden ardından, acil serviste müşahede altına alındı. Kaza ile ilgili polisin doruşturması devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik KazasıGönyeli
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