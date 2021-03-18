Alkollü sürücü kazadan kurtuldu, polisten kurtulamadı

Lefkoşa Girne Anayolu'nda bugün saat 17.40 sıralarında alkollü sürücü 25 yaşındaki Thomas Mavunga, kullanımındaki LA 271 plakalı aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı.
Mavunga, çelik bariyerlere vurup durabilen araçtan yara almadan kurtulurken, 215 mg alkollü olduğu tespit edilerek polis tarafından tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı kazanın Lefkoşa Girne Anayolunun 13 - 14 km arasında Girne istikametine doğru 215 mg alkollü içki tesiri altında seyreden Thomas Mavunga'nın yönetimindeki LA 271 plakalı salon aracı ile dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan çelik bariyerlere aracının ön kısmı ile çarpması sonucu meydana geldiğini açıkladı.