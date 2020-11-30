Alkollü sürücü mahkemede bayıldı

Mağusa’da bugün sabahın erken saatlerinde alkol tesiri altındayken araç kullanan ve kaza yapan Sudan uyruklu Mohamed Hashim Salih Mohamed sigortasız ve ehliyetsiz araç kullandığı da tespit edilince tutuklandı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutukluluk talebi ile bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı, aniden mahkemede baygınlık geçirdi. Zanlı mahkemeye çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Mahkeme, bayılan zanlının gıyabında gerçekleştirilen tutukluluk müracaatında zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

298 MLGR ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Salih Demir mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Mohamed Hashim Salih Mohamed’in, 30 Kasım 2020 tarihinde, saat 03.45 raddelerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi içerisinde nefesinde %298 mlg alkol tesiri altındayken yönetimindeki ZMY 847 plakalı kiralık araç ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada gidişine göre yolun solundan yoldan çıkıp aracının ön kısmı ile kaldırıma çarptığını açıkladı.

Demir, yürütülen soruşturmada zanlının sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığının tespit edildiğini belirtirken, yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI