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Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı

08 Mayıs 2022 Pazar 19:01
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Alkollü sürücü mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da meydana gelen Kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Blessing Tafadzwa Mumvenge mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vahit Bakkal, zanlı Blessing Tafadzwa Mumvenge’nin “Alkollü araç kullanma”, “Dikkatsiz sürüş”, “Sürüş ehliyetsiz araç kullanma”, “Sigortasız araç kullanma”, “Süratli sürüş” ve “Mal sahibinden izinsiz kullanma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Bakkal, zanlının 08 Mayıs 2022 tarihinde, saat 03.25 raddelerinde. Lefkoşa'da, Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde yüzde 121 mlg alkollü içki tesiri altında olduğu esnada yönetimindeki ZPK 688 plakalı salon araçla güney istikametine doğru süratli bir şekilde seyrettiğini belirterek, Arsın Un Fabrikası önlerine geldiğinde dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıktığını kaydetti. Zanlının yoldan çıkmasının ardından yolun sol kısmında önü güney istikametine bakar şekilde park halinde bulunan Kadir Öztürk (E-39, TC-Şoför) sorumluluğundaki SU 793 plakalı kamyon aracın sağ arka kısmına çarptığını dile getiren Bakkal, zanlının kullanımındaki aracın, çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrularak tekrar yol içerisine girip ilerlemeye devam ettiğini ve orta refüj üzerine çıkıp refüj üzerinde bulunan trafik levhasına çarparak durduğunu ifade etti. Bakkal, aracın çarpmanın etkisiyle alev aldığına ve aracın motor kısmının tamamen, iç bölümünün ise kısmen yandığına işaret ederek, alevin İtfaiye ekibi tarafından söndürüldüğünü bildirdi. Kazada yaralanma olmadığına dikkat çeken Bakkal, ancak ZPK 688 plakalı araçta 150 bin TL, SU 793 plakalı araçta 10 bin TL, trafik levhasında ise bin TL tahmini hasarın meydana geldiğini, orta refüjde ise hasar oluşmadığını açıkladı. Bakkal, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını söyleyerek, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının ülkeye 18 Şubat 2017’de girdiğinin ve o tarihten bu yana herhangi bir işlem yapmadığının öğrenildiğini anlattı. Zanlının ülkedeki yasal statüsünün araştırılacağını, yapılan araştırmayla birlikte başka şahıslardan da ifade alınabileceğini ve olay yerindeki kameraların kayıtlarının inceleneceğini belirten Bakkal, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle zanlının aleyhine 2 günlük tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın, istenilen tutukluluk emrini verdi.

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