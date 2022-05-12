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Alkollü sürücü önündeki araca çarptı

Gece yarısı bir kaza daha ve sebebi yine alkol...

12 Mayıs 2022 Perşembe 11:18
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Alkollü sürücü önündeki araca çarptı

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

12.05.2022 tarihinde, saat 00:50 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa anayolu üzerinde,   Gazihan BİNGÜL (E-25) 97 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GC 015 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz seyrettiği sırada seyrettiği yol üzerinde bulunan yeni çevre yolu yol kavşağındaki çemberi yaklaşık 500 metre geçtikten sonra, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden yavaşlamak zorunda kalan Mustafa SALMANOĞLU yönetimindeki FF 696 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle yolun soluna doğru savrulan FF 696 plakalı araç çelik bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan FF 696 plakalı araç ta yolcu olarak bulunan Rümeysa ADANA (K-22) kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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