Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Flaş Haber
16'sı yerel 23 pozitif vaka
Kapat

Alkollü sürücü ortalığı dağıttı

16 Şubat 2021 Salı 22:26
2328 Okunma
Alkollü sürücü ortalığı dağıttı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 19.45 sıralarında, Girne’de Çanakkale Sokak üzerinde, Mesut SOYEL (E-40), 195 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HV 588 plakalı salon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan kaldırıma çıkarak bir evin bahçe duvarına ardından kaldırım üzerinde bulunan elektrik direğine ve trafik levhasına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
        
        
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PİLLİ, DR. HALİL ONALT’IN VEFATI NEDENİYLE BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI
PİLLİ, DR. HALİL ONALT’IN VEFATI NEDENİYLE BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI
BORELL’İN ZİYARETİ 4-5 MART’A ERTELENDİ
BORELL’İN ZİYARETİ 4-5 MART’A ERTELENDİ
Tuzla Kavşağında feci kaza
Tuzla Kavşağında feci kaza
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim