Künye
Kıbrıs 9
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahtekarlıkla para temini
Sahtekarlıkla para temini
İkisi de cezaevine gönderildi
İkisi de cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
Artemis Papasavvas cezaevine gönderildi
Eski kız arkadaşını ciddi darp etti
Eski kız arkadaşını ciddi darp...
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl hapis!
Uyuşturucu ve ölüm… 10 yıl...
banner107

Alkollü sürücü polis arabasına çarptı

Ercan-İskele ana yolu üzerinde meydana gelen kazada, alkollü sürücü karşı istikametten gelen ve tutuklu sevkiyatı yapan polis aracına çarptı.

24 Aralık 2021 Cuma 18:57
1127 Okunma
Alkollü sürücü polis arabasına çarptı
banner108

Ercan-İskele ana yolunun Cihangir kavşağı yakınlarında saat 16.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki Serdar İçer, yönetimindeki ZRR 089 plakalı araç ile 115 mlgr alkollü içki tesiri altında İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan tutuklu sevkiyatı yapan polis aracı ile çarpmıştı. 

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan ZRR 089 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Dilara Aslan ve polis aracında bulunan iki görevli polis ile tutuklu erkek şahıs kontrol amaçlı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Sağlık kontrolünden geçen polis memurları ve Dilara Aslan taburcu olurken diğer şahsın tedavisi halen sürüyor... 

Araç sürücüsü Serdar İçer tutuklanmış olup soruşturma devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da hayat pahalılığı protesto edildi
Lefkoşa'da hayat pahalılığı protesto edildi
Sandık seçmen listelerine başvuru ve itirazlar yarın saat 18.30’da sona erecek
Sandık seçmen listelerine başvuru ve itirazlar yarın saat 18.30’da sona erecek
134'ü yerel, 163 pozitif vakaya rastlandı
134'ü yerel, 163 pozitif vakaya rastlandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim