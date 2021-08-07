Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Flaş Haber
Alkollü sürücü takla attı
Kapat

Alkollü sürücü takla attı

07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:29
1794 Okunma
Alkollü sürücü takla attı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

07.08.2021 tarihinde saat 00:35 raddelerinde  Lefkoşa-Gazimağusa anayolu 1-2 kilometreleri arasında EU 644 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde Gazimağusa istikametine doğru, 122 mlg alkollü içki tesiri altında aşırı bir süratle ve dikkatsiz bir şekilde kullanan Adem SERSEM (E-27) seyrettiği yol üzerinde bulunan yeni inşa edilen çevreyolu çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından yoldan çıkıp sağ ön kısmı ile bordür taslarına çarptıktan sonra refüj içerisinde bulunan trafik levhasına çarpmasına müteakip yine duramayıp kontrolsüz bir şekilde düz yoluna devam edip çember üzerindeki bordür taşlarına da çarptıktan sonra bir takla atmıştır.  Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Fatih ÖKSÜZ (E-24) kaldırılmış oldukları LDH Acil serviste yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından ayni serviste müşahade altına alınmışlardır.

Son Güncelleme: 07.08.2021 09:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yasak ihlalleri sürüyor!
Yasak ihlalleri sürüyor!
Güzelyurt'ta kavga! Burnu kırıldı
Güzelyurt'ta kavga! Burnu kırıldı
Ecel evinde yakaladı!
Ecel evinde yakaladı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim