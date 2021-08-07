Alkollü sürücü takla attı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

07.08.2021 tarihinde saat 00:35 raddelerinde Lefkoşa-Gazimağusa anayolu 1-2 kilometreleri arasında EU 644 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde Gazimağusa istikametine doğru, 122 mlg alkollü içki tesiri altında aşırı bir süratle ve dikkatsiz bir şekilde kullanan Adem SERSEM (E-27) seyrettiği yol üzerinde bulunan yeni inşa edilen çevreyolu çemberine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından yoldan çıkıp sağ ön kısmı ile bordür taslarına çarptıktan sonra refüj içerisinde bulunan trafik levhasına çarpmasına müteakip yine duramayıp kontrolsüz bir şekilde düz yoluna devam edip çember üzerindeki bordür taşlarına da çarptıktan sonra bir takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Fatih ÖKSÜZ (E-24) kaldırılmış oldukları LDH Acil serviste yapılan ilk yardım tedavilerinin ardından ayni serviste müşahade altına alınmışlardır.