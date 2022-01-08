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Alkollü sürücü yayaya çarptı; 1 kişi hayatını kaybetti

Girne’de 92 promil alkollü sürücü kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Yaya ağır yaralanmış, araç sürücüsü tutuklanmıştı. Kazada yaralanan yaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

08 Ocak 2022 Cumartesi 08:58
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Alkollü sürücü yayaya çarptı; 1 kişi hayatını kaybetti
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Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

31.12.2021 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru 92 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Bilge Kağan BAŞ (E-22), yönetimindeki HF 292 plakalı salon araç ile önünde seyreden aracın sağından geçmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp yol kenarında bulunan bordür taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıkarak o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Girne’de sakin Arsalan Ul HAQ (E-31) çarpmıştır.

Kazada ağır yaralanan Arsalan Ul HAQ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine kaldırılarak burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış ve araç sürücüsü Bilge Kağan BAŞ ise tutuklanmıştı.

Arsalan Ul HAQ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 7.01.2022 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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