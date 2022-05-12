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Alkollü sürücü yayaya çarptı

Lefkoşa-Güzelyurt yolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 11:06
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Alkollü sürücü yayaya çarptı

Polis kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

12.05.2022 tarihinde, saat 01:00 sıralarında,  Lefkoşa-Güzelyurt anayolu 1. Kilometresi olan Gönyeli dahilinde,  Çağın ALTINOĞLU (E-36),   146 mlg alkollü içki tesiri altında SD 723 plakalı salon araç ile Gönyeli çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada, Gönyeli Atatürk Caddesi yol kavşağına geldiğinde, o esnada seyir istikametine göre sağından soluna doğru yaya olarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa KAN (E-24)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Çağın ALTINOĞLU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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