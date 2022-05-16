Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polis aracına 3 el ateş ettiler
Polis aracına 3 el ateş...
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap...
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
Patates kaçakçılığında yeni gelişme
"Bu sefer dükkanına değil kafana sıkılacak”
"Bu sefer dükkanına değil kafana...
Gece vakti dehşet saçan alkollü sürücü cezaevini boyladı!
Gece vakti dehşet saçan alkollü...

Alkollü sürücü yayaya çarptı!

Girne'de meydana gelen feci kazada 1 kişi yaralandı

16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:51
356 Okunma
Alkollü sürücü yayaya çarptı!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

16.05.2022 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu caddesi üzerinde, Ümit GENÇ(E-29), 207 mlgr. alkollü içki tesiri altında yönetimindeki RY 666 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kuzey kısmından dışarıya çıkmış ve o esnada banket içerisinde yaya olarak batı istikametine doğru yürümekte olan Nezihe GÜL(K-58)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Nezihe GÜL, kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş olup, tedavisi halen sürmektedir. RY 666 plakalı araç sürücüsü Ümit GENÇ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP, “Hükümete Hayır” eylemi yapacak
CTP, “Hükümete Hayır” eylemi yapacak
DAÜ, Bahar Festivali düzenliyor
DAÜ, Bahar Festivali düzenliyor
Ziya Öztürkler görevi Üstel'den devraldı
Ziya Öztürkler görevi Üstel'den devraldı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim