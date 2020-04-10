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Alkollü sürücünün ehliyeti iptal ediliyor!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, günün ilk saatlerinde alkollü şekilde direksiyon başına geçerek ortalığı birbirine katan alkollü sürücünün sürüş ehliyetinin iptal edileceğini açıkladı.

10 Nisan 2020 Cuma 14:28
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Alkollü sürücünün ehliyeti iptal ediliyor!

6’NCI EHLİYET İPTALİ OLACAK… Sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdikten sonra alkollü şekilde araç kullanarak kaza yapan İskele, Mağusa ve Lefkoşa bölgesinden 4 kişi ve geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi çıkışındaki trafik ışıklarında ambulansın önünü tıkayarak kazaya neden olan araç sürücüsünün sürüş ehliyetlerinin iptal edildiğini açıklayan Atakan, “14 Mart’tan bu yana 5 sorumsuz araç sürücüsünün sürüş ehliyetlerini iptal ettik bu da 6’ncı olacak” dedi.

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde günün ilk saatlerinde akıllara durgunluk veren bir trafik kazası yaşandı. Tam sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu saatlerde alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen araç sürücüsü, Ortaköy bölgesindeki trafik ışıkları yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybetti.
Alkollü sürücünün kontrolünden çıkan araç, trafik ışıkları yakınlarında bulunan Erova araç yıkama isimli iş yerinin demir bahçe korkuluklarını yıkarak iş yerinin avlusuna daldı.

İş yerinin avlusunda bulunan traktöre çarparak durabilen araç sürücüsü polislere de zor anlar yaşattı.

Kendisini aracının içine kilitleyen alkollü sürücüyü dışarıya çıkarmak kolay olmadı. Olay yerine giden polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda alkollü sürücü aracından çıkmaya ikna oldu.

“BU SÜREÇTE 6 SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ İPTAL EDİLDİ”

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada tepki toplaması üzerine konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, söz konusu sürüş ehliyetinin iptal edileceğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girdikten sonra alkollü şekilde araç kullanarak kaza yapan İskele, Mağusa ve Lefkoşa bölgesinden 4 kişi ve geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi çıkışındaki trafik ışıklarında ambulansın önünü tıkayarak kazaya neden olan araç sürücüsünün sürüş ehliyetlerinin iptal edildiğini açıklayan Atakan, “14 Mart’tan bu yana 5 sorumsuz araç sürücüsünün sürüş ehliyetlerini iptal ettik bu da 6’ncı olacak” dedi.

“SORUMSUZCA DAVRANIŞLARA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ”

Trafikteki sorumsuz davranışlarla ilgili hassasiyetin her zaman yüksek olduğunu fakat özellikle bu dönemde ekstra bir hassasiyet söz konusu olduğunu vurgulayan Bakan Atakan, “Sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu saatlerde hem yasakları çiğneyip sokağa çıkacaksınız hem de alkollü şekilde araç kullanıp bir yerleri dağıtacaksınız. Buna müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Böyle bir sorumsuzca davranışı yapan kişinin araç kullanmaya ehil olmadığı anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

“YENİDEN SINAVA GİRECEKLER”

Ambulansın geçiş üstünlüğü kuralını hiçe sayarak ambulansın kaza yapmasına neden olan araç sürücünün en temel kurallardan birisi olan geçiş üstünlüğünü hiçe saymasının da kabul edilebilir bir yanı olmadığını kaydeden Tolga Atakan, “Söz konusu kişilerin belli bir süre sonra yeniden sınava girerek sürüş ehliyeti alabileceklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Alkollü SürücüEhliyetTolga AtakanBayındırlık Ve Ulaştırma Bakanı
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