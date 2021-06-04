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Alkollü sürücünün yol açtığı trafik kazası ucuz atlatıldı

İskele-Gazimağusa Anayolu üzerinde Ambelya Restoran önlerinde saat 16.30 raddelerinde meydana gelen kaza korkuttu.

04 Haziran 2021 Cuma 22:01
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Alkollü sürücünün yol açtığı trafik kazası ucuz atlatıldı

27l mlg alkol tesiri altında kullandığı aracın kontrolünü kaybeden 33 yaşındaki Aziz Bajiyev, kazaya neden oldu, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza, Aziz Bajiyev'in yönetimindeki MJ 658 plakalı çift kabin araç ile ve beraberinde çekmekte olduğu beton şap makinesi ile yolun sağa virajlanan kısmını geçtiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve çekmekte olduğu beton şap makinesinin sol yan kısmını bariyerlere çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle MJ 658 plakalı araçtan kopan şap makinesi, yol içerisinde bir tur atarak tekrar bariyerlere çarpıp devrildi.

Anahtar Kelimeler:
Aziz Bajiyev
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