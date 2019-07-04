Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...

Alkolü fazla kaçıran öğrenci polise saldırdı!

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:34
Alkolü fazla kaçıran öğrenci polise saldırdı!

(Kamalı Haber) – Ülkemize öğrenci olarak gelen ancak aşırı alkol tüketip huzursuzluk yaratan zanlı Murat Mutlu Özyurt önceki gün alkollü olarak bulunduğu sırada kendisini uyaran polis memurlarına saldırdı. Zanlı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlının Kasti Hasar, Polis Darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır Hareket suçlarıyla methaldar olduğunu belirtti. Polis,  04.07.2019 tarihinde, saat 03.40’da Bedrettin Demirel Caddesi’nde, Lefkoșa'da sakin zanlı Murat Mutlu Özyurt’un, sarhoş bulunduğu bir sırada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp ellerini, kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır harekette bulunup, bir polis ekibince suçüstü tutuklanmak istendiği esnada Polis memuru Güral Kırcalılar’ı itip çekmek suretiyle darp edip giymekte olduğu LCW marka mavi renk tişörtünü yırtıp, göğsünden iterek görevinden men ettiğini anlattı. Polis, ayrıca zanlının polis aracının cam sileceğini çekip hasara uğrattığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, askıda üç davası olan ve 2019 yılı içinde yine sarhoşluktan davası olan üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı iki kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
öğrenciHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kundaklama olayında 1 kişi mahkemeye çıkarıldı
Kundaklama olayında 1 kişi mahkemeye çıkarıldı
İşte yeni görevden alma ve atamalar
İşte yeni görevden alma ve atamalar
Serdaroğlu: Hükümet kapalı kapılar ardından karar aldı
Serdaroğlu: Hükümet kapalı kapılar ardından karar aldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim