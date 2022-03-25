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Alkolü pahalılaştırmak hiçbir ekonomik akılla açıklanamaz!

Yeşilada, sütü ucuzlatmak yerine alkolü pahalılaştırmanın hiçbir ekonomik akılla açıklanamayacağını ifade etti.

25 Mart 2022 Cuma 12:02
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Alkolü pahalılaştırmak hiçbir ekonomik akılla açıklanamaz!
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Tutder Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Engin Yeşilada, sütü ucuzlatmak yerine alkolü pahalılaştırmanın hiçbir ekonomik akılla açıklanamayacağını ifade etti.

Alkollü içkilere yapılan fahiş zamlarla ilgili değerlendirmede bulunan Yeşilada şu ifadeleri kullandı:

Bu kararın etkileri, diğer bir çok ekonomi-politik nedenlerle, zaten yoğun bakımda yatmakta olan; turizmin, hizmet sektörünün arka planı, belkemiği, içecek-yiyecek sektörünün yaşam fişini çekmekle sınırlı olmayacaktır;

Bu kararın etkileri, ülkemize Güneyden gelen ziyaretçilerin alış veriş için cazibesini yitirmesiyle de sınırlı olmayacaktır;

Bu kararın etkileri, ekonomik gücü Güneyden alış veriş yapabilecek vatandaşlarımızın, Güney piyasasına akmasıyla da sınırlı olmayacaktır;

Bu karar etkileri, ülkemize Türkiye’den gelen  ziyaretçilerin alış veriş için cazibesini yitirmesiyle de sınırlı olmayacaktır;

Bu kararın etkileri, turizmin lokomotif sektör olduğu iddia edilen ülkemizde turizmi bitirme etkisiyle de sınırlı olmayacaktır.

Bu kararın etkileri, bin bir ekonomi-politik nedenlerle yaşam sıkıntısı çeken halkımızın iki yudumluk keyfini rahatlama, stres atma lüksünün sonunu getirmekle de sınırlı olmayacaktır.

Bu kararın etkileri, hizmet sektöründe oluşacak iş kayıpları, kayıt dışılık, açlık, yoksulluk, kaçakçılık ve her türlü yasa dışılığı teşvik etmekle de sınırlı olmayacaktır.

Bu karar, tüm bunların neticesinde doğabilecek bir çok sosyal ve siyasal çalkantıların , gerginliklerin  öngörülemediği, yeni problemlere gebe gergin bir toplumsal yapının kronikleşmesine de neden olacaktır.

Kıbrıs Türk halkı bu koşullardan çok daha iyisini hak ediyor. Zararın neresinden dönülse kardır. Hükümete çağrımız bu kararın olası korkunç etkileri ortaya çıkmadan, karardan geri dönmeleridir. Konu içenler içmeyenler konusu değildir.

Konu 1974 yılından beridir turizm sektörü etrafında şekillendirilmeye  çalışan ekonomi-politik yaşantımızın tümden alt üst olması ve bunun doğuracağı sosyal olaylarla ilgilidir.

Birlikte Sorumluyuz, Birlikte çözmeliyiz

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